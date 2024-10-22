Жителям Подмосковья рассказали о профилактике йододефицита у детей

«Йододефицит в организме очень коварен. Его симптомов как таковых может и не быть. На нехватку йода могут указывать запоры, выпадение волос, сухость кожи, а также снижение памяти и умственных способностей. Если родители по каким-то причинам заподозрили йододефицит у ребенка и хотят посмотреть анализы ребенка, то их должен назначить врач», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.