Жителям Подмосковья рассказали о профилактике йододефицита у детей
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Дети могут сталкиваться с йододефицитом, поэтому родителям важно помогать им дополнительно компенсировать йод, чтобы не навредить их здоровью. Об этом рассказала главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, она советует включать в рацион питания детей рыбу, морепродукты, добавлять в готовые блюда йодированную соль. Также некоторое количество йода содержат гречка, баклажаны, шпинат, помидоры, свекла, морковь, сельдерей, фейхоа, чернослив, финики и хурма.
«Йододефицит в организме очень коварен. Его симптомов как таковых может и не быть. На нехватку йода могут указывать запоры, выпадение волос, сухость кожи, а также снижение памяти и умственных способностей. Если родители по каким-то причинам заподозрили йододефицит у ребенка и хотят посмотреть анализы ребенка, то их должен назначить врач», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.
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