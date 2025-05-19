Жителям Подмосковья рассказали о программе расселения аварийного жилья

На прошлой неделе в Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 10 округах прошло расселение аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в новостройках, выплачена выкупная стоимость», — уточнили в сообщении.

Так, работы затронули жителей Богородского округа, Воскресенска, Красногорска, Павлово-Посадского, Пушкинского, Солнечногорска, Шатуры, Электростали, Можайского и Мытищ. Из 108 аварийных жилых помещений удалось переселить 214 человек. В общей сложности площадь расселенного жилья составила более 4 тыс. кв. м.

В ведомстве добавили, что в 2025 году для жителей аварийного жилья Сергиево-Посадского округа построят три новых многоэтажных домов. Кроме того, в поселке Радовицкий Шатурского округа новостройка уже получила заключение о соответствии проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.