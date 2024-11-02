Жителям Подмосковья рассказали о работе медучреждений в День народного единства

В следующий понедельник в День народного единства медицинские организации Подмосковья будут работать по особому графику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 4 ноября с 08:00 до 16:00. По такому же графику будет осуществляться обслуживание вызовов на дому», — рассказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

При этом в ведомстве уточнили, что плановый прием пациентов в поликлиниках и женских консультациях проводиться не будет. График работы стационарных отделений в больницах, а также бригад скорой помощи останется круглосуточным. Напомним, что вызвать скорую помощь можно по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.