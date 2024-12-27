Жителям Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в новогодние праздники

В период с 28 по 31 декабря автобусы АО «Мострансавто» в Подмосковье будут работать по расписанию буднего дня, с 1 по 8 января — по расписанию субботы. Об этом в преддверии новогодних праздников сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь с 31 декабря на 1 января транспортные средства будут курсировать до 03:00. Пригородные электропоезда ЦППК, МТППК и МЖД 28 декабря будут ездить по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья, 9 января — по расписанию понедельника. В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января пассажиры смогут воспользоваться МЦД до 03:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.