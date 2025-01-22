Жителям Подмосковья рассказали о работе онлайн-сервисов по оплате услуг за вывоз ТКО

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В 2024 года онлайн-сервисами для оплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) воспользовались более 170 тыс. жителей Подмосковья, они работают на сайтах семи региональных операторов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В прошлом году число онлайн платежей увеличилось на 80%. В ведомстве уточнили, что такой способ позволяет сохранить все начисления и платежи, сформировать квитанцию и акт сверки за выбранный период и быстро оплатить вывоз отходов.

Зарегистрироваться в личных кабинетах можно через сайты региональных операторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.