Жителям Подмосковья рассказали о работе онлайн-сервисов по оплате услуг за вывоз ТКО
Почти 200 тыс. жителей Подмосковья оплатили услуги за вывоз ТКО онлайн
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В 2024 года онлайн-сервисами для оплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) воспользовались более 170 тыс. жителей Подмосковья, они работают на сайтах семи региональных операторов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В прошлом году число онлайн платежей увеличилось на 80%. В ведомстве уточнили, что такой способ позволяет сохранить все начисления и платежи, сформировать квитанцию и акт сверки за выбранный период и быстро оплатить вывоз отходов.
Зарегистрироваться в личных кабинетах можно через сайты региональных операторов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.