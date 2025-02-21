Жителям Подмосковья рассказали о работе почтовых отделений в День защитника Отечества

Все отделения Почты России в Москве и Подмосковье не будут работать в воскресенье, 23 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Исключение составят круглосуточные отделения (101000 ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 1 и 121099 пл. Смоленская, д. 13/21) и те, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Их режим работы останется прежним. В субботу, 22 февраля, рабочий день отделений сократят на один час (кроме офисов, выдающих заказы с маркетплейсов). Узнать о графике работы конкретного отделения можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.