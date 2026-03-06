Жителям Подмосковья рассказали о работе ветеринарных клиник в праздничные дни

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям о графике работы государственных ветеринарных клиник в праздничные дни.

С 7 по 9 марта большая часть таких учреждений будет работать в обычном режиме. Исключение составит только несколько ветклиник. Так, выходными станут 8 и 9 марта в Жаворонковской УВЛ в Одинцово, с 7 по 9 марта в Наро-Фоминской УВЛ на ул. Маршала Жукова, 8 марта в Волоколамской УВЛ на ул. Академическая и в Лотошинской УВЛ на ул. Почтовая.

Всего в регионе работают более 80 государственных ветеринарных клиник. Уточнить время приема в конкретном учреждении можно по телефону: +7 (495) 668-01-25.

