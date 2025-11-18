Жителям Подмосковья рассказали о рисках образования засоров в трубах из-за сброса мусора в канализацию

Жителям Подмосковья напомнили, что в результате сброса бытовых отходов в канализацию в трубах могут образовываться засоры, которые могут приводить к серьезным коммунальным авариям.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области отметили, что только за один месяц Мособлводоканал вывез с очистных сооружений 350 тонн отходов.

Жителей попросили не смывать остатки еды, влажные салфетки, подгузники, текстиль, песок, шерсть домашних питомцев, наполнитель для кошачьих туалетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько объектов водоснабжения и водоотведения модернизируют в области.