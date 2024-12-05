Жителям Подмосковья рассказали о самых популярных губернаторских каруселях

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Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

Губернаторская карусель, установленная в Сергиевом Посаде, стала самой популярной в Подмосковье на прошлой неделе, на ней прокатились более 2,1 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В тройку самых востребованных также вошли аттракционы в Домодедово и Чехове — их посетили более 1,2 тысячи и 800 человек. В общей сложности на каруселях региона за неделю прокатились более 7,3 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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