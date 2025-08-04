Жителям Подмосковья рассказали о самых распространенных детских травмах в летний период

Главврач МОДКТОБ, главный внештатный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев рассказал о самых распространенных детских травмах в летний период, а также поделился рекомендациями, как их избежать.

По словам врача, летом дети больше времени проводят на улице. Они учатся ездить на велосипеде и роликах, качаются на качелях. В результате они нередко падают и получают переломы предплечья, плечевой кости и костей голени.

Григорьев рекомендовал родителям купить для детей защиту — шлем, налокотники и наколенники. Также он посоветовал научить детей ПДД.

В случае травмы нужно оценить ее тяжесть. Если травма легкая, можно обратиться в травмпункт поблизости. Если средняя или тяжелая — вызвать скорую. При этом не рекомендуется давать детям сладкое, так как нередко для наложения швов необходим наркоз, который требует 5-часового голодания.

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