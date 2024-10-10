Жителям Подмосковья рассказали о самых востребованных вакансиях в региональных ОЭЗ

Самые активные работодатели находятся в ОЭЗ «Дубна», особенно востребованными являются вакансии в области проектирования сложных технических систем — было создано 711 рабочих мест. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Помимо этого, в число самых востребованных вошли позиции в области био- и медицинских технологий, пищевой промышленности, IT-секторе, а также вакансии у производителей товаров народного потребления.

«В Московской области функционируют пять особых экономических зон с высокотехнологичными компаниями-резидентами, которые предлагают жителям региона разнообразные вакансии. За первое полугодие 2024 года больше всего рабочих мест создали предприятия ГК «ПРОМТЕХ» в ОЭЗ «Дубна», производящие компоненты систем для авиации, космической и наземной техники — почти 500», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в общей сложности резиденты и управляющие компании пяти ОЭЗ в этом году создали свыше 1,4 тысячи рабочих мест. В число резидентов, создавших наибольшее число рабочих мест, вошли входящие в группу компаний «ПРОМТЕХ» предприятия «ДЗКТ», «ОКБ „Аэрокосмические системы“ и „ПРОМТЕХ-Дубна“, а также предприятия „ПСК ФАРМА“, „Ядро Фаб Дубна“, „Алтегра“, „ИАИ“ и „ЭНКОР“.

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