Жителям Подмосковья рассказали о сервисе «Плановые отключения МО»

Более 100 тыс. жителей Подмосковья пользуются сервисом «Плановые отключения МО», запущенным в 2024 году, с его помощью можно получать информацию о плановых и об аварийных отключениях коммунальных услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Этот цифровой сервис стал незаменимым инструментом для жителей и гостей Подмосковья, значительно упрощающим доступ к оперативной информации о предстоящих работах в сфере горячего и холодного водоснабжения, а также отопления», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

В ведомстве уточнили, что в рамках сервиса жители могут воспользоваться функцией персональных уведомлений о плановых отключениях коммунальных услуг, просматривать график отключений по месту проживания и не только. Для подключения к сервису можно перейти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.