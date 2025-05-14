Жителям Подмосковья рассказали о сервисе «Вывоз ненужных вещей»

Цифровой сервис «Вывоз ненужных вещей» позволил передать на переработку 43 тонны вторичных ресурсов, он работает в Подмосковье с августа 2024 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью сервиса жители региона могут избавиться от старой мебели, сантехники, бытовых приборов и других предметов. Подать заявку можно круглосуточно, для этого нужно указать предметы для вывоза, адрес, контактные данные и выбрать дату и время. Стоимость услуги можно уточнить на странице сервиса.

Напомним, что сервиса доступен на региональном портале госуслуг, услуги там оказывают в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.