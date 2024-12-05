Жителям Подмосковья рассказали о цифровых помощниках, которые работают в регионе

В Подмосковье работают различные цифровые помощники, которые помогают местным жителям находить полезную и актуальную информацию. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, например, с помощью робота «Светланы» на горячей линии 122 на кнопке 1 и чат-бота «Денис» граждане могут вызвать врача на дом или записаться к нему на прием. Голосовой помощник «Галина» на кнопке 3 может рассказать о работе МФЦ, помощник по вопросам ЖКХ «Женя» на кнопке 4 — направить заявки в диспетчерскую службу. Найти полный список цифровых помощников можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.