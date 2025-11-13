Жителям Подмосковья рассказали о важности регулярных визитов к офтальмологу

По словам врача, использование гаджетов на протяжении длительного времени действительно вредит глазам. Так, длительная фокусировка на близком расстоянии вызывает перенапряжение глазных мышц. Это приводит к усталости и может спровоцировать снижение остроты зрения.

Чтобы минимизировать негативный эффект от использования электронных устройств, следует каждые 20 минут отводить взгляд от экрана и в течение 20 секунд смотреть на объект вдали. Также рекомендуется держать устройство на расстоянии 30-50 см от глаз.

К напряжению глазных мышц и спазму сосудов, что может стать причиной временного ухудшения зрения, также могут приводить стресс и переутомление.

Врач отметила, что по состоянию глаз можно определить, имеются ли у пациента серьезные заболевания других систем организма. К примеру, при осмотре глазного дна офтальмолог может заподозрить сахарный диабет, гипертонию, патологии щитовидной железы. Поэтому важно регулярно проходить осмотр у офтальмолога, особенно после 40 лет.

Сохранению остроты зрения способствует здоровый образ жизни — сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от алкоголя и курения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность диспансеризации.