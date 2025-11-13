Жителям Подмосковья рассказали о важности регулярных визитов к офтальмологу
Офтальмолог из Подмосковья рассказала, как сохранить зрение
Фото: [Дубненская больница]
Заведующая офтальмологическим отделением Дубненской больницы Жанна Дебольская рассказала, как сохранить острое зрение. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.
По словам врача, использование гаджетов на протяжении длительного времени действительно вредит глазам. Так, длительная фокусировка на близком расстоянии вызывает перенапряжение глазных мышц. Это приводит к усталости и может спровоцировать снижение остроты зрения.
Чтобы минимизировать негативный эффект от использования электронных устройств, следует каждые 20 минут отводить взгляд от экрана и в течение 20 секунд смотреть на объект вдали. Также рекомендуется держать устройство на расстоянии 30-50 см от глаз.
К напряжению глазных мышц и спазму сосудов, что может стать причиной временного ухудшения зрения, также могут приводить стресс и переутомление.
Врач отметила, что по состоянию глаз можно определить, имеются ли у пациента серьезные заболевания других систем организма. К примеру, при осмотре глазного дна офтальмолог может заподозрить сахарный диабет, гипертонию, патологии щитовидной железы. Поэтому важно регулярно проходить осмотр у офтальмолога, особенно после 40 лет.
Сохранению остроты зрения способствует здоровый образ жизни — сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от алкоголя и курения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность диспансеризации.