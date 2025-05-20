Жителям Подмосковья рассказали о видах родов, которые доступны в учреждениях региона

В подмосковных родовспомогательных учреждениях беременным доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы и партнерские, последние являются самыми популярными — на них приходится более 41,5% от общего числа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Многим женщинам в момент родов важно чувствовать поддержку близкого человека рядом», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, услугу в регионе можно получить бесплатно. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

В ведомстве напомнили, что в регионе при рождении ребенка родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.