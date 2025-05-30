Жителям Подмосковья рассказали о возможности подать заявку на Международную премию #МЫВМЕСТЕ

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в пятом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ, который стартовал в апреле, ее проводит Федеральное агентство по делам молодежи по поручению президента России Владимира Путина, оператором выступает Ассоциация Добро.рф. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Международная премия #МЫВМЕСТЕ — это отличная возможность рассказать о своих инициативах, получить поддержку для своих проектов, найти партнеров. На данный момент от Московской области было подано почти 130 заявок. Принять участи в конкурсе можно на сайте премия.мывместе.рф до 23 июня. Приглашаю всех присоединиться!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники могут представить проекты в сферах образования, добровольчества, здоровья, медиа и не только, премия направлена на поддержку общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. Подать заявку можно в одну из четырех категорий — «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория», которые в свою очередь делятся на 12 номинаций. В числе новых — номинации «Устойчивое будущее», «Поколение добра» и «Вместе сильнее».

Международный трек премии в этом году посвящен социальному партнерству в целях глобального развития. В новом сезоне организаторы усилили инструменты продвижения проектов, расширили образовательные возможности для участников, сделали акцент на цифровизацию.

Отметим, что церемония награждения пройдет в декабре в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+