Жителям Подмосковья рассказали о возможности подать заявку на получение выплаты по уходу за инвалидами онлайн
Более 2 тыс. заявок на выплату по уходу за инвалидами подали в Подмосковье
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Жители Подмосковья могут подать онлайн-заявление на получение выплаты по уходу за инвалидами через региональный портал госуслуг, с начала 2025 года на ее оформление направили более 2 тыс. заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Выплату предоставляют заявителям, которые осуществляют уход за подмосковными инвалидами I и II группы, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме.
Напомним, что госуслуги на портале оказывают в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.