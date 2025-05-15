Жителям Подмосковья рассказали о возможности подать заявку на получение выплаты по уходу за инвалидами онлайн

Жители Подмосковья могут подать онлайн-заявление на получение выплаты по уходу за инвалидами через региональный портал госуслуг, с начала 2025 года на ее оформление направили более 2 тыс. заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Выплату предоставляют заявителям, которые осуществляют уход за подмосковными инвалидами I и II группы, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме.

Напомним, что госуслуги на портале оказывают в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.