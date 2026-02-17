Жителям Подмосковья рассказали о возможности подтверждения льготного статуса в мессенджере MAX

В Министерстве социального развития Московской области рассказали жителям региона о возможности подтверждения льготного статуса в мессенджере MAX.

Так, через российский мессенджер доступен цифровой ID, с помощью которого доступ к льготам и услугам стал значительно проще для жителей.

Для создания цифрового ID нужно открыть в мессенджере раздел «Профиль» и найти вкладку «Цифровой ID». Там следует нажать на кнопку «Создать». После этого система перенаправит пользователя на Госуслуги. Также потребуется загрузить свою фотографию.

После создания цифрового ID можно будет подтверждать свой льготный статус, а также получать доступ к различным услугам и скидкам.

