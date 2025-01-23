Жителям Подмосковья рассказали о возможности получить психологическую помощь от специалистов Системы-112

С начала 2025 года специалисты Системы-112 Московской области оказали психологическую помощь жителям более 60 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Системы-112 Московской области.

В ведомстве уточнили, что психологи помогают людям в состоянии шока и дезориентации до прибытия экстренных служб. Помимо этого, им помогают справиться с эмоциональным выгоранием, зависимостями и не только. С момента запуска Системы-112 в Подмосковье в 2015 году психологи оказали помощь более чем 40 тыс. раз. Обратиться к ним можно по номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.