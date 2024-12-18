Жителям Подмосковья рассказали о возможности пообщаться с животными на экоферме

В Подмосковье фиксируется рост числа объектов агротуризма, в том числе экоферм, где жители и гости региона могут пообщаться с животными. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что услуги в сфере сельского туризма предоставляют более 250 подмосковных организаций. Так, например, в городском округе Шаховская работает экоферма «Елизарово», где обитают лошади, куры и другие животные. Здесь есть столярная мастерская, различная туристическая инфраструктура для проживания путешественников. Кроме того, они могут приобрести фермерские продукты и провести различные мероприятия, например, свадебные церемонии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.