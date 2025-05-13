Жителям Подмосковья рассказали о возможности пройти репродуктивную диспансеризацию

С начала 2025 года репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 300 тыс. человек, она доступна для жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Жители Московской области могут проверить свое репродуктивное здоровье бесплатно, по полису ОМС. Это особенно важно для пар при планировании будущей беременности», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. В рамках диспансеризации женщины смогут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез и цитологическое исследование, мужчины — получить консультацию врача-уролога. В ряде случаев их могут направить на дополнительные исследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.