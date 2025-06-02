Жителям Подмосковья рассказали о возможности вступить в состав казачьей бригады «Дон»
Фото: [t.me/AtamanDyakonov]
Жители Подмосковья могут вступить в состав казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса. Об этом сообщили в социальных сетях бригады.
В сообщении уточнили, что по окончании контракта желающие смогут получить статус участника специальной военной операции и ветерана боевых действий.
«Разведка в зоне СВО, боевое охранение, борьба с диверсантами, управление дронами и артиллерийские удары — и все это в боевом казачьем братстве! Бригада „Дон“ — верность традициям предков и авангард военных технологий!» — добавили в сообщении.
Узнать подробности можно по телефону +7 (986) 800-00-07.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.