Жителям Подмосковья рассказали о возможности вступить в состав казачьей бригады «Дон»

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Фото: [t.me/AtamanDyakonov]

Жители Подмосковья могут вступить в состав казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового корпуса. Об этом сообщили в социальных сетях бригады.

В сообщении уточнили, что по окончании контракта желающие смогут получить статус участника специальной военной операции и ветерана боевых действий.

«Разведка в зоне СВО, боевое охранение, борьба с диверсантами, управление дронами и артиллерийские удары — и все это в боевом казачьем братстве! Бригада „Дон“ — верность традициям предков и авангард военных технологий!» — добавили в сообщении.

Узнать подробности можно по телефону +7 (986) 800-00-07.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.

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