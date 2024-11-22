Жителям Подмосковья рассказали о возможности выбрать поликлинику в режиме онлайн

Жители Подмосковья могут прикрепить к любой региональной поликлинике в режиме онлайн через региональный портал госуслуг, такой возможностью воспользовались более 930 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что услугу можно найти в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь». Заявителю нужно будет заполнить онлайн-форму и выбрать поликлинику, к которой необходимо прикрепиться. Жителям региона напомнили, что такая возможность предоставляется только один раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.