Жителям Подмосковья рассказали о возможности записи к узкопрофильным специалистам через ИИ-помощника

В Подмосковье робот Светлана теперь записывает к узкопрофильным специалистам

Официально

Фото: [freepik.com]

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жителям региона о возможности записи на прием к узкопрофильным специалистам с помощью робота Светланы.

«Такая опция доступна пациентам, у которых открыто направление, а также состоящим на диспансерном учете по различным заболеваниям», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

ИИ-помощник помогает вызвать врача, напоминает о записи на прием, приглашает пройти вакцинацию. Робот принимает входящие звонки по номеру «122».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.

