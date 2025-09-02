Жителям Подмосковья рассказали о возможности записи к узкопрофильным специалистам через ИИ-помощника
В Подмосковье робот Светлана теперь записывает к узкопрофильным специалистам
Фото: [freepik.com]
В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жителям региона о возможности записи на прием к узкопрофильным специалистам с помощью робота Светланы.
«Такая опция доступна пациентам, у которых открыто направление, а также состоящим на диспансерном учете по различным заболеваниям», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
ИИ-помощник помогает вызвать врача, напоминает о записи на прием, приглашает пройти вакцинацию. Робот принимает входящие звонки по номеру «122».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.