Жителям Подмосковья рассказали о возможностях сервиса по установке пунктов приема вторсырья

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили жителям о сервисе по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

Сервис доступен на сайте госуслуг региона. С его помощью предприниматели могут подобрать подходящее место для установки пункта приема вторсырья и получить соответствующее разрешение за семь рабочих дней.

Сейчас в регионе доступно более 3,5 мест для установки пунктов приема вторичных ресурсов, в том числе для 2 тыс. баков для текстиля и 1,5 тыс. фандоматов для бутылок и банок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритных отходов.