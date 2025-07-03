БМОО «Белгородский союз молодежи» в год 80-летия Победы и год защитника Отечества запустила благотворительный Всероссийский автопробег «Во славу Героев России», направленный на повышение военно-патриотического воспитания молодежи и оказание поддержки семьям участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Мероприятие будет проходить до 2 декабря 2025 года. Автопробег организуют по маршруту Белгород —Новосибирск — Кемерово — Барнаул — Красноярск — Иркутск — Улан-Удэ — Чита — Тында — Якутск —Хабаровск — Южно-Сахалинск — Владивосток — Челябинск — Самара — Пенза — Нижний Новгород — Казань — Севастополь — Белгород. В нем также примет участие председатель БМОО «Белгородский союз молодежи» Александр Цзю.

В рамках мероприятия организуют благотворительные концерты и посещение госпиталей Центрального и Южного военных округов.

«Внимание и поддержка — это бесценный дар, который продляет нашу жизнь и наполняет ее радостью и добротой», — отметил Александр Цзю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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