Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийском свадебном фестивале, который пройдет в июле

Жители Подмосковья смогут посетить II Всероссийский свадебный фестиваль, который пройдет с 8 по l3 июля 2025 года под девизом «Обручальное кольцо. В России по любви». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области со ссылкой на генерального директора Автономной некоммерческой организации (АНО) «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталью Виртуозову.

Мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия», который был создан по распоряжению президента Владимира Путина. Посетители смогут познакомиться с культурно-географическим наследием России через свадебные традиции. Открытие пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности.

В рамках мероприятия пройдет массовая церемония бракосочетания с участием 170 пар. В ходе проведения фестиваля для гостей подготовят лекции, модные показы и мастер-классы от лидеров свадебной индустрии и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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