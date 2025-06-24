Жителям Подмосковья рассказали о выездных акциях областного центра крови

С начала 2025 года Московский областной центр крови провел 156 выездных акций, в рамках которых желающие могут сдать кровь. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции, где каждый желающий может стать донором. Всего с начала года в таких выездных мероприятиях участие приняли более 11,2 тыс. доноров», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в рамках этой работы врачи уже заготовили почти 3,9 тонны крови. Ее будут применять для спасения людей с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только. Напомним, что ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови региона можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.