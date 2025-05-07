Жителям Подмосковья рассказали о выплатах ко Дню Победы

Правительство Московской области приняло постановление о выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в преддверии празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что социальную поддержку окажут в беззаявительном порядке. В связи с этим жителям посоветовали не реагировать на звонки или сообщения о положенной выплате, для получения которой нужно сообщить личные данные, данные банковских карт, код из СМС или перейти по ссылке.

«Призываем рассказать людям старшего возраста о возможных неправомерных действиях и обезопасить близких от звонков, визитов и общения с мошенниками», — добавили в сообщении.

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