Жителям Подмосковья рассказали о взаимосвязи между алкоголем, наркотиками и ВИЧ-инфекцией
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Между алкогольной, наркотической зависимостью и ВИЧ-инфекцией есть взаимосвязь, поскольку зависимые люди сталкиваются с большим риском заражения. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В случае употребления наркотиков вирус может передаться от одного человека к другому через шприц. А в случае злоупотребления алкоголем часто случается, что человек теряет контроль над собой и заражается вирусом в результате полового контакта», — пояснил Холдин.
По его словам, отказ от вредных привычек поможет контролировать и поддерживать состояние своего здоровья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.