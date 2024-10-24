Жителям Подмосковья рассказали о загруженности дорог утром

Загруженность дорог в Подмосковье этим утром оценивается в пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, на дорогах региона зафиксировали один миллион автомобилей, что на 0,5% меньше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Движение в основном затруднено на дорогах в сторону Москвы — на трассе М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском. Помимо этого, пробки фиксируются на Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.