Жителям Подмосковья рассказали об итогах акции «Бессмертный полк»

В Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня» подвели итоги акции «Бессмертный полк», в дни празднования 80-летия Победы шествия Бессмертного полка прошли в 57 регионах России и 120 странах мира. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками акции стали более 7 млн человек, в Подмосковье она проходила в разных форматах. Так, например, плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла разместили в общественном транспорте региона.

«Бессмертный полк» в общественном транспорте Московской области проводится третий год подряд и стал одним из самых масштабных в стране. В акции мог принять участие любой житель Подмосковья и рассказать о своем родственнике, внесшем вклад в Великую Победу», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Кроме того, жители региона могли рассказать о защитниках, принимавших участие в специальной военной операции. Руководитель регионального штаба Бессмертного полка России, член комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов уточнил, что в 2025 году было размещено около 8 тыс. плакатов с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и участниками СВО в примерно 6 тыс. автобусах АО «Мострансавто». В компании уточнили, что портреты будут размещены в транспортных средствах в течение всего года.

Акцию проводят региональное отделение «Бессмертный полк России» в Московской области и АНО «Мой выбор» совместно с АО «Мострансавто» при поддержке правительства Московской области в рамках регионального проекта «Герои русских побед». Проект реализуется в рамках грантового конкурса Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда президентских грантов в 2024 году.

В преддверии Дня Победы Общественная палата региона и региональное отделение Бессмертного полка России также запустили проект «Письмо Победы». В рамках него деятели культуры, члены Общественной палаты записали видео с прочтением писем радости о завершении Великой Отечественной войны и Победе советского народа, которые писали с фронта. Кроме того, 9 мая прошла акция «Георгиевская лента», в ходе которой пассажирам подарили более 6 тыс. георгиевских лент.

К акции присоединились сотрудники МВД, Росгвардии, пожарные, МЧС, медицинские работники. Кроме того, мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях региона, в том числе в рамках марафона «Наследники Победы», организованного Министерством образования Московской области.

Бессмертный полк также прошел в онлайн-формате и в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.