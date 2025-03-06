Жителям Подмосковья рассказали об изменениях в работе почтовых отделений в связи с 8 Марта
Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в связи с 8 Марта
Фото: [медиасток.рф]
Все отделения Почты России в Москве и области не будут работать в субботу, 8 марта, в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Исключения составят круглосуточные отделения (101000 ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 1 и 121099 пл. Смоленская, д. 13/21) и те, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. В предпраздничный день обычные отделения сократят свой рабочий день на час. В понедельник, 9 марта, отделения будут работать по обычному расписанию.
Напомним, что уточнить актуальное расписание работы офисов можно на сайте.
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