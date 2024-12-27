Жителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах этим утром

Загруженность дорог в Подмосковье утром в пятницу, 27 декабря, оценивается в четыре балла, на них зафиксировали более 904 тыс. автомобилей, что на 1,25% меньше в сравнении с данными прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные трудности в движении наблюдаются на дорогах, следующих до Москвы. Среди них — Ленинградское, Дмитровское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Варшавское шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.