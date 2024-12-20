Жителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах этим утром

Загруженность подмосковных дорог утром в пятницу, 20 декабря, оценивается в пять баллов, на них зафиксировали более 894 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними данными прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки образуются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское, Варшавское шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей региона также призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.