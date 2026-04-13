Жителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах утром

Утром в понедельник, 13 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,8% меньше в сравнении со средними значениями прошлого года. Среди наиболее загруженных — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Калужское шоссе. Кроме того, пробки есть на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.