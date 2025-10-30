Жителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в четверг, 30 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировали 1 млн автомобилей, что на 3,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Рязанское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.