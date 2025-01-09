Жителям Подмосковья рассказали об опасности выхода на лед водоемов

Жителям и гостям Подмосковья не стоит выходить на лед водоемов до его полного обледенения, потому что в условиях перепада температур он не выдержит вес человека. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, что решение выйти на такой лед может обернуться трагическими последствиями. Родителей также призвали проводить беседы с детьми о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах зимой. В случае, если кто-то упал под лед, важно немедленно сообщить об этом в службу спасения по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.