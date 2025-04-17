Жителям Подмосковья рассказали об услугах управляющих организаций, доступных в МФЦ

Жители 56 округов Подмосковья могут получить услуги управляющих организаций в многофункциональных центрах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сейчас окна управляющих организаций работают в 59 офисах МФЦ Подмосковья. Больше всего их в Лобне — семь. Также в лидерах Наро-Фоминск и Богородский округ, где открыто четыре и три окна соответственно.

По словам зампреда Правительства Подмосковья — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, было установлено, что половина УК не ведет свои сайты и не доводит до жителей актуальную информацию. Сейчас прорабатывается вопрос передачи в МФЦ возможности предоставления ключевых услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реализации самой масштабной программы модернизации систем ЖКХ.