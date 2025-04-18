Жителям Подмосковья рассказали, от чего нужно отказаться перед сдачей крови

Перед сдачей крови донорам важно отказаться от алкоголя и курения. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По его словам, накануне перед процедурой не стоит употреблять жирную, острую, соленую пищу. Непосредственно перед этим нужно выпить сладкий чай или морс, съесть кашу или бутерброд с цельнозерновым хлебом.

«Перед сдачей крови за 72 часа не стоит принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. А как минимум за двое суток нельзя употреблять алкоголь. Он влияет на состав крови и на ее свертываемость. Кровь донора может начать свертываться уже в процессе забора крови», — добавил Холдин.

Он добавил, что перед сдачей крови важно пройти медицинское обследование и соблюдать режим дня.

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