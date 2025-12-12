Жителям Подмосковья рассказали, почему неиспользуемый номер телефона становится угрозой

В ведомстве пояснили, что деактивированный номер могут продать другому абоненту. Таким образом, он получит доступ к номеру, который до этого мог использоваться для регистрации в банковских приложениях, в соцсетях, на государственных ресурсах. Фактически, новый владелец сможет получать СМС-коды для восстановления доступа к финансовым и личным данным.

Если номер больше не используется, следует составить список сервисов, где регистрация была проведена с его использованием, и обновить контактные данные.

Также рекомендуется сообщить о смене номера своему банку, обновить профиль на сайте Госуслуг. Кроме того, важно удалить старый номер из всех способов входа и восстановления почты, чтобы третьи лица не смогли использовать номер в качестве резервного способа для сбрасывания пароля в почтовом ящике.

