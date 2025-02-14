Жителям Подмосковья рассказали подробности о новых ограничениях розничной продажи алкоголя

В Подмосковье ограничили розничную продажу алкоголя в предприятиях общественного питания и торговли, расположенных в многоквартирных домах, изменения в закон «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции» приняли в ходе 104-го заседания Московской областной Думы. Об этом сообщает РИАМО.

«Мы посмотрели цифры и поняли, что количество объектов, где продают алкоголь, в Подмосковье растет с каждым годом. <…> Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять — жителей раздражает шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, которые там любят собираться», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин.

Он подчеркнул, что с принятием поправки ситуацию удастся отрегулировать. При этом, по его словам, новые изменения не затронут обычные магазины. Зампред добавил, что в регионе также ограничат время продажи алкогольной продукции в объектах общепита в многоквартирных домах с 23:00 до 08:00.

«Законопроект запрещает продажу алкоголя в торговых точках, входы и выходы в которые организованы во внутренний двор МКД», — добавил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

Министр отметил, что исключение составят магазины, входы которых расположены со стороны улицы. Также точки продажи должны находиться на расстоянии не более 30 м до края проезжей части.

Новый порядок позволит повысить показатели Московской области в рейтинге «Трезвая Россия» и поможет поддерживать здоровье местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.