Жителям Подмосковья рассказали, с какого возраста наступает уголовная ответственность

Уголовная ответственность в России по общему правилу наступает с 16 лет, однако, за совершение отдельных преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность, она грозит гражданам с 14-летнего возраста. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Электростали.