Жителям Подмосковья рассказали, с какого возраста наступает уголовная ответственность
Фото: [Аппарат Уполномоченного по правам человека в МО]
Уголовная ответственность в России по общему правилу наступает с 16 лет, однако, за совершение отдельных преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность, она грозит гражданам с 14-летнего возраста. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Электростали.
Она уточнила, что к таким преступлениям относятся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кража, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, террористический акт и ряд других. Наказание в виде лишения свободы несовершеннолетние осужденные отбывают в специальных воспитательных колониях.
«В отношении несовершеннолетних правонарушителей, не достигших возраста уголовной ответственности либо освобожденных от нее, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведется индивидуальная профилактическая работа», — добавила Фаевская.