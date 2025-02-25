Жителям Подмосковья рассказали, сколько блинов можно давать детям

В НИКИ детства в связи с празднованием Масленицы рассказали жителям Подмосковья, сколько блинов можно давать детям. Рекомендации специалистов приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам директора учреждения, главного педиатра области Нисо Одинаевой, блины можно давать детям с двух лет при отсутствии каких-либо противопоказаний. Начинать нужно с пары кусочков, постепенно увеличивая количество.

Детям дошкольного возраста можно есть до трех-пяти блинов за один прием пищи. Если блины с начинкой, то не более двух-трех за раз. Лучше давать блины в первой половине дня и не чаще одного-двух раз в неделю.

Для детей лучше готовить блины из бездрожжевого теста и цельнозерновой муки, используя небольшое количество соли, яиц и молока. В качестве начинки рекомендуется использовать куриный фарш, индейку, фрукты, ягоды, творог. Самые вредные виды начинки — икра, творожная масса, сгущенка и другие продукты, в составе которых есть рафинированный сахар.

Ранее в Минздраве Подмосковья привели рекомендации гастроэнтеролога по выбору продуктов для приготовления блинов.