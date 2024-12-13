Жителям Подмосковья рассказали, за сколько можно срубить новогоднюю елку в лесном питомнике

Срубить европейскую новогоднюю елку высотой до двух метров в рамках акции «Ель домой — всей семьей!» можно за 1,7 тысячи рублей, такая возможность есть в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Дерево высотой до трех метров можно срубить за 3,6 тысячи рублей, до четырех — за 6,5 тысячи. Цены на колючую голубую и сизую ели начинаются от 3,3 тысячи рублей, за хвойный лапник — от 60 рублей. Предварительно участникам акции нужно будет позвонить в питомник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.