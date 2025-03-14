Жителям Подмосковья расскажут, как увидеть информацию о своей недвижимости на «Госуслугах»

Росреестр Подмосковья организует горячую линию на тему отображения сведений о недвижимости на «Госуслугах». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Так, 18 марта специалисты управления разъяснят жителям, почему информация о недвижимости не отображается на портале госуслуг и как увидеть эти сведения.

Номер горячей линии: 8 (495) 223-45-41. Звонки будут принимать с 11:00 до 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что за счет трансформации работы ЦСС в регионе стали вводить больше коммерческих площадей.