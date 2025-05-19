Жителям Подмосковья расскажут о правилах безопасной мобильности

Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности с жителями Подмосковья в региональных многофункциональных центрах. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такие мероприятия уже прошли в Рузе, Балашихе, Чехове, Серпухове и Дубне. Автоинспекторы рассказали о дополнительных мерах предосторожности при передвижении на вело- и мототранспорте, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности и не только. Кроме того, они выдали сотрудникам и посетителям МФЦ информационные памятки с рекомендациями по безопасному использованию современных средств передвижения, а также светоотражающие элементы для одежды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.