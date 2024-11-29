Жителям Подмосковья расскажут о способах защиты от мошенничества

Жители Подмосковья смогут узнать о способах защиты от мошенничества в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках проекта участникам расскажут о схемах мошенничества, методах защиты от действий аферистов. Кроме того, жители региона смогут задать интересующие их вопросы по теме. Ознакомиться с реальными историями обмана граждан и не только можно на сайте.

Напомним, что на региональном портале госуслуг также представлен раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 6+