Жителям Подмосковья с начала года около 20 тыс. раз предложили продлить рецепт на лекарства с помощью бота
Робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарства около 20 тыс. раз
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье с начала 2025 года робот Светлана около 20 тыс. раз предложила жителям региона продлить рецепт на льготные лекарства. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Соответствующий проект запустили в регионе в 2024 году в трех пилотных округах — в Лобне, Жуковском и Красногорске. В планах — масштабировать его на всю область.
В рамках проекта бот Светлана звонит жителям и напоминает, что им нужно продлить рецепт, после чего оформляет запись на телемедицинскую консультацию с врачом. Бот звонит с номера +7 (498) 602-31-35.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития телемедицины в регионе. По его словам, это позволяет освобождать время врачам и пациентам.