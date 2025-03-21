Жителям Подмосковья с начала года около 20 тыс. раз предложили продлить рецепт на лекарства с помощью бота

В Подмосковье с начала 2025 года робот Светлана около 20 тыс. раз предложила жителям региона продлить рецепт на льготные лекарства. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Соответствующий проект запустили в регионе в 2024 году в трех пилотных округах — в Лобне, Жуковском и Красногорске. В планах — масштабировать его на всю область.

В рамках проекта бот Светлана звонит жителям и напоминает, что им нужно продлить рецепт, после чего оформляет запись на телемедицинскую консультацию с врачом. Бот звонит с номера +7 (498) 602-31-35.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития телемедицины в регионе. По его словам, это позволяет освобождать время врачам и пациентам.